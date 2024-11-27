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12:43, 27 ноября 2024Спорт

Российский губернатор внезапно заявил об огромных взятках в футболе. В схеме могут быть замешаны 10 клубов Премьер-лиги

Глава Самарской области Федорищев: 10 команд РПЛ участвуют в коррупции
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о многомиллионном долге клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» якобы для взяток судьям.

О долге самарской команды Федорищев узнал от одного из функционеров, который пришел к нему два месяца назад.

Он сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитывайте за "Крылья". Вот у нас есть еще один долг — это порядка 36 миллионов рублей». Я у него спросил: «А на что?» Он сказал: «Вы знаете, я не могу вам сказать, потому что преступление». В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неназванным, судя по всему, преступникам

Вячеслав Федорищевгубернатор Самарской области

Самарский губернатор призвал прекратить финансирование коррупционной системы, которая, по его словам, существует в судействе последние несколько лет.

В схеме могут быть замешаны 10 клубов Премьер-лиги

Федорищев доложил о ситуации министру спорта Михаилу Дегтяреву. Также после заседания спортивный директор клуба «Крылья Советов» Сергей Корниленко был уволен, а руководство клуба отстранено от работы.

Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

«К сожалению, в судейском корпусе, где работают замечательные профессионалы, сильные и очень уважаемые эксперты, до сих пор есть те люди, которые его дискредитируют, занимаясь коррупцией. Судя по всему, эта система работает последние года, и мы с ней все условно согласились позволяем клубам, руководителям регионов такие решения, если не принимать, то согласовывать», — отметил губернатор.

По его словам, в коррупционной схеме задействованы около десяти клубов РПЛ с оборотом в 500 миллионов рублей. «Все, что нужно сделать нам, это взять и перестать выделять финансирование вот этим командам, которые в этом участвуют. Их немного, их порядка десяти в высшей лиге. Конечно, в других тоже это есть», — рассказал он.

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При этом Федорищев отметил, что фактов для обращения к правоохранителям нет. «Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо», — заявил он.

Однако умалчивать об этом нельзя, убежден губернатор. Он призвал власти бороться с коррупцией в российском футболе и обратился к другим губернаторам с просьбой поддержать его инициативу.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В РПЛ отреагировали на заявление Федорищева

Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал слова губернатора, призвав отнестись к ним со всей серьезностью. Алаев отметил, что Лига уже провела необходимую работу и сформировала предложения для большей прозрачности работы судейского корпуса.

Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола

Александр Алаевглава Российской премьер-лиги

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили о постоянном контакте с руководством Самарской области. При этом организация готова оказать полное содействие в установлении истины. «Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы», — заявили в РФС.

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