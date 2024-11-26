Глава Самарской области оценил возможность обращения к правоохранителям из-за долгов КС

Заявивший о долгах «Крыльев Советов» перед преступниками Федорищев: фактов нет

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил возможность обращения к правоохранителям в связи с долгами «Крыльев Советов» (КС) перед преступниками. Его слова приводит «РБ Спорт».

Он отметил, что фактов, с которыми можно это сделать, нет. «Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо», — заявил Федорищев.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) счел слова Федорищева поводом для обращения в правоохранительные органы. Там отметили, что находятся в контакте с руководством Самарской области.

26 ноября Федорищев передал слова одного из функционеров клуба. Тот заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неназванным людям, которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».