Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Брест
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Байер
Сегодня
23:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Спортинг
Сегодня
23:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
17:24, 26 ноября 2024Спорт

Глава Самарской области рассказал о многомиллионных долгах клуба РПЛ перед преступниками

Федорищев: у «Крыльев Советов» долг на 36 миллионов перед преступниками
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о многомиллионных долгах клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». Его слова приводит «РБК Спорт».

Чиновник отметил, что узнал об этом два месяца назад от одного из функционеров команды. «Выяснилось, что "Крылья Советов" должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — заявил Федорищев.

1 ноября журналист Иван Карпов сообщил о том, что «Крылья Советов» рискуют потерять 1 миллиард рублей финансирования. Причиной стало то, что в правительстве Самарской области решили сократить финансирование команды до 600 миллионов рублей.

«Крылья Советов» в нынешнем сезоне набрали 15 очков в 16 матчах. Клуб находится на 12-м месте в чемпионате России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине анонсировали новое контрнаступление ВСУ

      Врач раскрыла единственный правильный способ выдавливать прыщи дома

      Одна из стран ЕС предложила площадку для мирных переговоров по Украине

      Россия ввела санкции против 30 граждан Британии

      В российском поселке жильцам затопленного дома пришлось плавать по подвалу на лодке

      Аренда квартир стала рекордно дорого обходиться москвичам

      Полицейские огни вызвали «припадок» у беспилотников

      Россия не смогла получить место в совете ОЗХО

      Двум британским журналистам запретили въезд в Россию

      Элтон Джон рассказал о жизни после потери зрения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше