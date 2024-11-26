Глава Самарской области рассказал о многомиллионных долгах клуба РПЛ перед преступниками

Федорищев: у «Крыльев Советов» долг на 36 миллионов перед преступниками

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о многомиллионных долгах клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». Его слова приводит «РБК Спорт».

Чиновник отметил, что узнал об этом два месяца назад от одного из функционеров команды. «Выяснилось, что "Крылья Советов" должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — заявил Федорищев.

1 ноября журналист Иван Карпов сообщил о том, что «Крылья Советов» рискуют потерять 1 миллиард рублей финансирования. Причиной стало то, что в правительстве Самарской области решили сократить финансирование команды до 600 миллионов рублей.

«Крылья Советов» в нынешнем сезоне набрали 15 очков в 16 матчах. Клуб находится на 12-м месте в чемпионате России.