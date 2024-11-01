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18:51, 1 ноября 2024Спорт

Российский футбольный клуб захотели лишить миллиарда рублей финансирования

Иван Карпов: «Крылья Советов» рискуют потерять миллиард рублей финансирования
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский футбольный клуб «Крылья Советов» рискует потерять миллиард рублей финансирования. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Иван Карпов.

По информации источника, самарская команда может не пройти лицензирование для участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Причиной стало то, что в правительстве Самарской области решили сократить финансирование команды до 600 миллионов рублей.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что разберется с низкими результатами футбольного клуба «Крылья Советов». Политик собирал совещание с руководством и тренерским штабом команды.

Самарцы занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 12 очков в 13 матчах. В следующем матче, который пройдет 3 ноября, команда в гостях встретится с «Акроном».

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