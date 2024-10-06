Российский губернатор захотел сам разобраться с ситуацией в местном футбольном клубе

Губернатор Самарской области разберется с ситуацией с «Крыльями Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что разберется с низкими результатами футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что в среду, 9 октября, соберет совещание с руководством и тренерским штабом команды. «Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе будут соблюдены», — подчеркнул он.

Ранее 6 октября «Крылья Советов» проиграли московскому «Локомотиву» со счетом 0:1. После матча главный тренер команды Игорь Осинькин не смог сдержать слез.

Самарцы занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков в 11 матчах. В следующем матче, который пройдет 20 октября, команда в гостях встретится с «Оренбургом».