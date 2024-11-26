В РФС отреагировали на информацию о многомиллионных долгах клуба РПЛ перед преступниками

РФС: слова Федорищева о долгах КС — повод для обращения к правоохранителям

Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о многомиллионных долгах «Крыльев Советов» (КС) перед преступниками, занимающимися коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Заявление организации приводит «Чемпионат».

В РФС отметили, что находятся в контакте с руководством области. «Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы», — говорится в заявлении.

Ранее 26 ноября Федорищев передал слова одного из функционеров клуба. Тот заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неназванным людям, которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Крылья Советов» в нынешнем сезоне набрали 15 очков в 16 матчах. Клуб находится на 12-м месте в чемпионате России.