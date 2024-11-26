Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Брест
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Байер
Сегодня
23:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Спортинг
Сегодня
23:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
18:19, 26 ноября 2024Спорт

В РФС отреагировали на информацию о многомиллионных долгах клуба РПЛ перед преступниками

РФС: слова Федорищева о долгах КС — повод для обращения к правоохранителям
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Frames For Your Heart / Unsplash

Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о многомиллионных долгах «Крыльев Советов» (КС) перед преступниками, занимающимися коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Заявление организации приводит «Чемпионат».

В РФС отметили, что находятся в контакте с руководством области. «Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы», — говорится в заявлении.

Ранее 26 ноября Федорищев передал слова одного из функционеров клуба. Тот заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неназванным людям, которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Крылья Советов» в нынешнем сезоне набрали 15 очков в 16 матчах. Клуб находится на 12-м месте в чемпионате России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине анонсировали новое контрнаступление ВСУ

      Раненый боец СВО купил Porsche, наклеил на него знак «Вагнера» и устроил гонки с полицией

      Глава МИД Эстонии рассказал о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху

      Врач раскрыла единственный правильный способ выдавливать прыщи дома

      Одна из стран ЕС предложила площадку для мирных переговоров по Украине

      Россия ввела санкции против 30 граждан Британии

      В российском поселке жильцам затопленного дома пришлось плавать по подвалу на лодке

      Аренда квартир стала рекордно дорого обходиться москвичам

      Полицейские огни вызвали «припадок» у беспилотников

      Россия не смогла получить место в совете ОЗХО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше