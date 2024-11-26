В РПЛ оценили слова главы Самарской области о долгах «Крыльев Советов» перед преступниками

Алаев призвал серьезно отнестись к словам Федорищева о долгах «Крыльев Советов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о многомиллионных долгах «Крыльев Советов» перед преступниками, занимающимися коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Его слова приводит Telegram-канал РПЛ.

Функционер призвал отнестись к словам чиновника со всей серьезностью. «Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта», — заявил Алаев.

Ранее 26 ноября Федорищев передал слова одного из функционеров клуба. Тот заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неназванным людям, которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позже глава Самарской области отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться к правоохранителям.

«Крылья Советов» в нынешнем сезоне набрали 15 очков в 16 матчах. Клуб находится на 12-м месте в чемпионате России.