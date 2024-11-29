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13:33, 29 ноября 2024Силовые структуры

Главное здание СК России впервые стало местом преступления. Что там произошло?

«Ъ»: здание СК России впервые стало местом преступления из-за хищения
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главное здание центрального аппарата Следственного комитета России в Москве впервые признано местом преступления. Сообщается, что именно там Александр Избенко — замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет — воровал вещественные доказательства по уголовным делам.

Бывший следователь похищал вещдоки по резонансным уголовным делам, которые находились у него в производстве. В числе таких дел — крушение самолета Falcon в аэропорту Внуково, теракт над Синайским полуостровом, где был взорван Airbus А321, и стрельба в казанской гимназии №175. Уточняется, что Избенко использовал похищенные драгоценности и ценные вещи на покупку машин и недвижимости в Москве, которые оформлял на членов своей семьи.

Полковник юстиции Избенко был руководителем одного из ведущих подразделений ГСУ СКР. Его задержали 26 октября 2023 года по делу о растратах в особо крупном и крупном размерах. Обвинительное заключение в его отношении уже утверждено и направлено в Басманный суд.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Избенко нашли в зоне СВО и отправили в СИЗО

Осенью 2023 года Избенко сообщил руководству о намерении выйти на пенсию. После этого он должен был передать уголовные дела и вещдоки другим следователям, однако уже в процессе инвентаризации имущества подал рапорт об увольнении по собственному желанию.

По одному из расследований у проверяющих возникли вопросы, которые впоследствии вылились в уголовное дело по обвинению в особо крупной растрате по части 4 статьи 160 УК РФ. Сумма ущерба превышает миллион рублей.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Избенко узнал об уголовном деле и уехал в Донецкую народную республику, отключив телефон. После безрезультатных поисков экс-полковника к делу подключили сотрудников ФСБ. Они нашли бывшего следователя в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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Как стало известно, Избенко прятался от следствия у родителей гражданской супруги. Однако 26 октября 2023 года его задержали и доставили в столичный офис СКР, где предъявили обвинение в двух эпизодах растраты вверенного имущества, которое тот, по данным следователей, похитил во время расследования одного из уголовных дел. Вечером того же дня экс-полковника доставили в Басманный суд, где судья, удовлетворив ходатайство следствия, отправила фигуранта в СИЗО.

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