Главу Федерации футбола Брунея уволили после товарищеского матча с Россией

Главу Федерации футбола Брунея Юсоффа уволили после матча с Россией

Фейсал Юсофф уволен с поста президента Федерации футбола Брунея (FABD). Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) FABD.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет FABD по приказу султана Брунея Хассанала Болкиаха. Причиной указано нарушение Юсоффом законов страны. Каких именно — не уточняется. Исполняющим обязанности главы FABD назначен Махруб Мурни.

16 ноября появилась информация о походе брунейских футболистов в один из стриптиз-клубов Краснодара. Отмечалось, что у иностранцев возникла проблема с оплатой, после чего они отправились в бар.

Днем ранее команда Брунея в Краснодаре проиграла в товарищеском матче сборной России со счетом 0:11. Это самая крупная победа в истории для команды Валерия Карпина.