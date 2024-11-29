Губерниев высказался о допинге у экс-первой ракетки мира и вспомнил дедушку Валиевой

Губерниев о допинге у Швентек: а мы до сих пор ищем в лесу дедушку Валиевой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинге у экс-первой ракетки мира, польской теннисистки Иги Швентек и вспомнил о деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит «Советский спорт».

Губерниев заявил, что у Швентек была правильная защита и доводы были признаны убедительными. «А мы сейчас в лесу ищем дедушку Валиевой, который после того раза заблудился, и до сих пор мы ему кричим: "Ау, дед, ты где?". А он нам не отвечает, не отзывается. И все те люди, которые дедушку видели, они тоже пропали», — отметил он.

Журналист добавил, что в таких ситуациях нужно начинать с себя, а не рассказывать, что «все козлы, и у нас двойные стандарты». «Вот когда мы с себя будем начинать думать о своей стране, а не что у них, тогда у нас будет счастье», — резюмировал Губерниев.

Ранее стало известно, что в августе 2024-го проба второй ракетки мира во внесоревновательный период дала положительный результат на триметазидин. В результате расследования было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности, так как спортсменка непреднамеренно употребила загрязненный препарат (мелатонин). Швентек была отстранена на один месяц с 12 сентября 2024 года и фактически отбыла наказание.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву, в пробе которой от декабря 2021-го также были обнаружены следы триметазидина. Защиты россиянки настаивала на том, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт, приготовленный дедушкой, который употреблял триметазидин в качестве лекарства. В итоге Валиева была отстранена на четыре года, а также лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).