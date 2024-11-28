Экс‑первая ракетка мира сдала положительный допинг‑тест

Экс‑первая ракетка мира Швентек сдала положительный допинг‑тест на триметазидин

Экс‑первая ракетка мира Ига Швентек сдала положительный допинг‑тест. Об этом сообщает пресс‑служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В августе 2024-го проба польской спортсменки во внесоревновательный период дала положительный результат на триметазидин. «ITIA признало, что положительный тест был вызван загрязнением безрецептурного препарата (мелатонина), произведенного и продаваемого в Польше, который 23‑летняя теннисистка принимала от смены часовых поясов и проблем со сном, и что нарушение, таким образом, не было преднамеренным», — говорится в заявлении.

В результате было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности. Швентек была отстранена на один месяц с 12 сентября 2024 года и фактически отбыла наказание, подав апелляцию и пропустив три турнира.

По итогам сезона 2024 года Швентек заняла вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету пять титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву, в пробе которой от декабря 2021-го также были обнаружены следы триметазидина. Она была отстранена на четыре года, а также лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).