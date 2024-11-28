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17:39, 28 ноября 2024Спорт

Экс‑первая ракетка мира сдала положительный допинг‑тест

Экс‑первая ракетка мира Швентек сдала положительный допинг‑тест на триметазидин
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / USA Today Sports / Reuters

Экс‑первая ракетка мира Ига Швентек сдала положительный допинг‑тест. Об этом сообщает пресс‑служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В августе 2024-го проба польской спортсменки во внесоревновательный период дала положительный результат на триметазидин. «ITIA признало, что положительный тест был вызван загрязнением безрецептурного препарата (мелатонина), произведенного и продаваемого в Польше, который 23‑летняя теннисистка принимала от смены часовых поясов и проблем со сном, и что нарушение, таким образом, не было преднамеренным», — говорится в заявлении.

В результате было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности. Швентек была отстранена на один месяц с 12 сентября 2024 года и фактически отбыла наказание, подав апелляцию и пропустив три турнира.

По итогам сезона 2024 года Швентек заняла вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету пять титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву, в пробе которой от декабря 2021-го также были обнаружены следы триметазидина. Она была отстранена на четыре года, а также лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

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