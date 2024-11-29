Медведева удивила осудившая разгон протестов в Грузии Украина, где нет выборов

Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева удивило, что Украина осудила разгон протестов после выборов в Грузии. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

29 ноября МИД Украины решительно осудил применение силы к демонстрантам в Тбилиси, где люди вышли на улицы, протестуя против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз.

«Охренеть: квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную», — написал Медведев.

Политик добавил, что теперь остается ждать, как поведут себя украинские власти, когда жители республики вновь выйдут на Майдан. По его мнению, это событие вызовет у президента Украины Владимира Зеленского завись судьбе бывшего лидера страны Виктора Януковича.

Ранее Медведев заявил, что Украина может перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в НАТО. По его мнению, обещания о вступлении республики в Североатлантический альянс являются лишь «средством для промывания мозгов украинского народа».