МИД Ирана назвал действия боевиков в Сирии «американо-сионистским планом»

ISNA: глава МИД Ирана Аракчи связал действия боевиков в Сирии с Израилем и США

Активизация боевиков вооруженных формирований сирийской оппозиции связаны с действиями США и Израиля, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Его слова передает ISNA.

Как передает иранское агентство, это министр заявил по телефону своему сирийскому коллеге Бассаму ас-Сабаху. Говоря про роль США и Израиля, Аракчи подчеркнул, что возобновление мятежниками боевых действий — это «американо-сионистский план». По его словам, этот шаг объясняется «поражением сионистского режима (Израиля — прим. «Ленты.ру») в Ливане и Палестине».

27 ноября вооруженная сирийская оппозиция начала крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Как указал источник Reuters, наступление боевиков затронуло не менее десяти районов.

В Кремле, в свою очередь, назвали возобновление боевых действий «посягательством на суверенитет Сирии».