Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 29 ноября 2024Россия

Минобороны России заявило о контроле над двумя селами в ДНР

Минобороны отчиталось о контроле России над Раздольным и Воровским в ДНР
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что под контроль группировки войск «Восток» перешел населенный пункт Раздольное. Группа «Центр» решительными действиями установила контроль над Воровским в ДНР.

28 ноября Путин заявлял об уверенном наступлении России в зоне СВО и пообещал, что российские военные постепенно начнут занимать новые позиции на фронте. Армия России, по его словам, научилась молниеносно реагировать на изменения в зоне боевых действий.

В сентябре, оценивая темпы наступления России в Донбассе, глава государства заявлял, что таких темпов «у нас давно не было». Путин отмечал, что армия России берет под контроль в зоне проведения специальной военной операции (СВО) территории квадратными километрами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      Российского футболиста подозревают в жестокой расправе. Он похитил бизнесмена и пытал его в лесу, снимая на камеру

      Украине предрекли давление через ЕС из-за транзита российского газа

      МИД заявил о готовности к закрытию российских генконсульств в Польше

      Херсон оказался обесточен

      Боец СВО получил по 10 тысяч рублей за месяц службы и узнал о «пленении»

      После массового отравления в популярном российском ресторане возбудили дело

      Собиравшегося взорвать военкомат россиянина приговорили к четырем годам колонии

      Максим Галкин высмеял свой наряд на фото из 90-х фразой «фривольные шорты»

      В российском городе водитель проломил голову пешеходу и сбежал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше