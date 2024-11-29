Минобороны России заявило о контроле над двумя селами в ДНР

Минобороны отчиталось о контроле России над Раздольным и Воровским в ДНР

Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что под контроль группировки войск «Восток» перешел населенный пункт Раздольное. Группа «Центр» решительными действиями установила контроль над Воровским в ДНР.

28 ноября Путин заявлял об уверенном наступлении России в зоне СВО и пообещал, что российские военные постепенно начнут занимать новые позиции на фронте. Армия России, по его словам, научилась молниеносно реагировать на изменения в зоне боевых действий.

В сентябре, оценивая темпы наступления России в Донбассе, глава государства заявлял, что таких темпов «у нас давно не было». Путин отмечал, что армия России берет под контроль в зоне проведения специальной военной операции (СВО) территории квадратными километрами.