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16:22, 29 ноября 2024Из жизни

Мужчина разбогател на 25 тысяч долларов благодаря покупке цветов

В США молодой человек выиграл $25 тыс. в лотерею благодаря цветам для бабушки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В США мужчина из штата Айова разбогател на 25 тысяч долларов, выиграв в лотерею благодаря покупке цветов для матери, тети и бабушки. Об этом сообщает Iowa Lottery.

21-летний Майлз Джонс купил выигрышный лотерейный билет моментального розыгрыша, когда заехал в магазин за цветами для родственниц ко дню памяти своего дедушки. «Дедушки не стало три года назад, и это был своего рода добрый жест в память о нем», — рассказал молодой человек.

Он обнаружил, что выиграл 25 тысяч долларов, когда вернулся домой с цветами. «Я просто подумал: "Это что, шутка?" Честно говоря, я сначала даже не поверил», — признался Джонс.

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