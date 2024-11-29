Мужчина разбогател на 25 тысяч долларов благодаря покупке цветов

В США молодой человек выиграл $25 тыс. в лотерею благодаря цветам для бабушки

В США мужчина из штата Айова разбогател на 25 тысяч долларов, выиграв в лотерею благодаря покупке цветов для матери, тети и бабушки. Об этом сообщает Iowa Lottery.

21-летний Майлз Джонс купил выигрышный лотерейный билет моментального розыгрыша, когда заехал в магазин за цветами для родственниц ко дню памяти своего дедушки. «Дедушки не стало три года назад, и это был своего рода добрый жест в память о нем», — рассказал молодой человек.

Он обнаружил, что выиграл 25 тысяч долларов, когда вернулся домой с цветами. «Я просто подумал: "Это что, шутка?" Честно говоря, я сначала даже не поверил», — признался Джонс.

Счастливчик заявил, что потратит выигрыш на оплату обучения в колледже.

Ранее жительница американского штата Мэриленд дважды выиграла в лотерею за два месяца и разбогатела на 150 тысяч долларов. Она призналась, что использовала особую стратегию.