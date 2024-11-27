Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:40, 27 ноября 2024Из жизни

Женщина сорвала два джекпота в лотерею за два месяца и раскрыла свою выигрышную стратегию

Жительница США сорвала два джекпота в лотерею за два месяца на $150 тысяч
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Erik Mclean / Unsplash

В США жительница штата Мэриленд дважды выиграла в лотерею за два месяца и разбогатела на 150 тысяч долларов. Об этом сообщает UPI.

В ноябре женщина купила пять билетов моментального розыгрыша стоимостью 10 долларов каждый, и один из них принес ей 100 тысяч долларов. При этом в октябре она сорвала джекпот в размере 50 тысяч долларов.

Беседуя с устроителями лотереи штата, удачливая американка раскрыла свою выигрышную стратегию. Она рассказала, что внимательно изучает мобильное приложение лотереи Мэриленда и выбирает те розыгрыши, где пока не сыграло как можно больше главных призов.

Материалы по теме:
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
11 апреля 2024
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь. Почему таинственный победитель стал отшельником?
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь.Почему таинственный победитель стал отшельником?
18 декабря 2023
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов.Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
20 ноября 2023

Женщина также заявила, что часть полученных денег потратит на ремонт дома.

Ранее жительница американского штата Арканзас разбогатела на 200 тысяч долларов благодаря недорогому подарку сына на день рождения. Перед праздником он подарил ей билет розыгрыша Triple Red 777 за 10 долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли безвозвратные потери Украины за весь период СВО

      74-летняя Надежда Бабкина раскрыла секрет моложавой внешности

      УЕФА включил сейв Сафонова в матче Лиги чемпионов в число лучших спасений игрового дня

      Курс доллара превысил 110 рублей

      По факту опрокидывания судна с туристами в российском регионе возбуждено уголовное дело

      Женщина сорвала два джекпота в лотерею за два месяца и раскрыла свою выигрышную стратегию

      Украинский пленный рассказал об имитации в ВСУ стрельбы отсутствующими патронами НАТО

      Молдавии предложили самой договариваться с Украиной о транзите газа

      Тяжелобольной Харви Вайнштейн подал в суд на Нью-Йорк

      Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше