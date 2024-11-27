Женщина сорвала два джекпота в лотерею за два месяца и раскрыла свою выигрышную стратегию

Жительница США сорвала два джекпота в лотерею за два месяца на $150 тысяч

В США жительница штата Мэриленд дважды выиграла в лотерею за два месяца и разбогатела на 150 тысяч долларов. Об этом сообщает UPI.

В ноябре женщина купила пять билетов моментального розыгрыша стоимостью 10 долларов каждый, и один из них принес ей 100 тысяч долларов. При этом в октябре она сорвала джекпот в размере 50 тысяч долларов.

Беседуя с устроителями лотереи штата, удачливая американка раскрыла свою выигрышную стратегию. Она рассказала, что внимательно изучает мобильное приложение лотереи Мэриленда и выбирает те розыгрыши, где пока не сыграло как можно больше главных призов.

Женщина также заявила, что часть полученных денег потратит на ремонт дома.

Ранее жительница американского штата Арканзас разбогатела на 200 тысяч долларов благодаря недорогому подарку сына на день рождения. Перед праздником он подарил ей билет розыгрыша Triple Red 777 за 10 долларов.