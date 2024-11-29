Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:27, 29 ноября 2024Забота о себе

Названа допустимая дневная норма сахара

Фармацевт Гарсия: содержание сахара в банке колы превышает дневную норму
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Daniel Kraus / Unsplash

Фармацевт Мариан Гарсия назвала допустимую дневную норму сахара для детей и взрослых. Ее рекомендацию опубликовало Cuidate Plus.

По словам эксперта, детям младше четырех лет не следует есть сахар и сладкие продукты. Детям до шести лет можно употреблять до 19 граммов сахара (не больше пяти кубиков). В возрасте от семи до десяти лет можно съедать не более 24 граммов сахара (до шести кубиков). Норма сахара для взрослых составляет не более 30 граммов, что равно приблизительно семи кубикам сахара, добавила Гарсия. При этом она отметила, что при подсчете количества употребляемого в течения дня сахара стоит учитывать в том числе и скрытый, который содержится в различных продуктах питания.

«Содержание сахара в банке колы составляет до девяти кубиков сахара, что превышает рекомендуемую дневную норму для взрослых», — предупредила Гарсия.

Она также научила правильно читать этикетки в магазинах. Так, продукт считается сладким, если количество сахара в нем достигает 22,5 грамма на 100 граммов. Несладкими считаются те продукты, в которых на 100 граммов приходится не более 5 граммов сахара. То, что находится между этими значениями, — показатель средней сладости, заключила эксперт.

Материалы по теме:
Какой уровень глюкозы в крови считается нормой? И что значит, если сахар в анализах ей не соответствует
Какой уровень глюкозы в крови считается нормой?И что значит, если сахар в анализах ей не соответствует
2 мая 2023
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

Ранее эндокринолог Елена Островская назвала дневную норму шоколада. Она рекомендовала съедать в день не больше 20-30 граммов шоколада.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Круизный лайнер с туристами застрял в Антарктике. Россияне объявили голодовку, китайцы собрались устроить бунт

      Экс-солистка «Серебра» снялась в облегающем топе без бюстгальтера для зарубежного бренда

      Газманов рассказал о поющих его и SHAMAN песни пятилетних детях

      «Охающая» ОС Android напугала автовладельцев

      Герой России предложил отправлять депутатов на СВО «от праздного шатания»

      Климатолог напомнил о быстром потеплении в России

      В российском регионе создали новое министерство и назначили его главой ветерана СВО

      Российские бойцы поразили транспорт с группой военных в Запорожской области

      Пробка с тысячами авто на Кавказе попала на видео

      В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вместе с другими продуктами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше