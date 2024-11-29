Названа допустимая дневная норма сахара

Фармацевт Гарсия: содержание сахара в банке колы превышает дневную норму

Фармацевт Мариан Гарсия назвала допустимую дневную норму сахара для детей и взрослых. Ее рекомендацию опубликовало Cuidate Plus.

По словам эксперта, детям младше четырех лет не следует есть сахар и сладкие продукты. Детям до шести лет можно употреблять до 19 граммов сахара (не больше пяти кубиков). В возрасте от семи до десяти лет можно съедать не более 24 граммов сахара (до шести кубиков). Норма сахара для взрослых составляет не более 30 граммов, что равно приблизительно семи кубикам сахара, добавила Гарсия. При этом она отметила, что при подсчете количества употребляемого в течения дня сахара стоит учитывать в том числе и скрытый, который содержится в различных продуктах питания.

«Содержание сахара в банке колы составляет до девяти кубиков сахара, что превышает рекомендуемую дневную норму для взрослых», — предупредила Гарсия.

Она также научила правильно читать этикетки в магазинах. Так, продукт считается сладким, если количество сахара в нем достигает 22,5 грамма на 100 граммов. Несладкими считаются те продукты, в которых на 100 граммов приходится не более 5 граммов сахара. То, что находится между этими значениями, — показатель средней сладости, заключила эксперт.

Ранее эндокринолог Елена Островская назвала дневную норму шоколада. Она рекомендовала съедать в день не больше 20-30 граммов шоколада.