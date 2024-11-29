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18:05, 29 ноября 2024Из жизни

Огромная червеобразная тварь с десятками зубов оказалась неизвестным видом

В Эквадоре обнаружили неизвестный вид червяг, похожих на огромных червей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Wikipedia

Биологи обнаружили в Эквадоре неизвестный прежде вид червяг. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Огромные червеобразные твари, пока замеченные только в пяти местах на северо-западе Эквадора, вырастают до 80 сантиметров в длину. На первый взгляд, они похожи на змей, но вместо чешуи их тело покрывают такие же бороздки, как у дождевых червей. На голове червяг едва различимы крохотные глазки, а в пасти скрываются мясистый язык и десятки зубов, загнутых назад.

Новому виду присвоили латинское название Caecilia tesoro, произведенное от испанского слова tesoro, которое в переводе означает «сокровище». Отчет об открытии опубликован в научном журнале Salamandra. Фотография неизвестной червяги украшает обложку его последнего номера.

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Червяги обитают преимущественно под землей, редко показываются на поверхности и питаются преимущественно подземными животными, в том числе дождевыми червяками. Несмотря на внешнее сходство, не имеют ничего общего ни со змеями, ни с червями. Биологи относят червяг к классу земноводных, также включающего лягушек, саламандр и тритонов.

Самыми крупными считаются так называемые исполинские червяги, которые водятся в Колумбии. Они вырастают до полутора метров в длину.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида расплодились широкоголовые червяги из Колумбии и Венесуэлы. Специалисты подозревают, что их привезли и выпустили аквариумисты. Попав в дикую природу, эти животные начали размножаться и превратились в очередной инвазивный вид, захватывающий Флориду.

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