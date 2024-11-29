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12:21, 29 ноября 2024Наука и техника

«Охающая» ОС Android напугала автовладельцев

В автомобильной версии Android нашли баг, из-за которого система начала «охать»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Dernbach / dpa / Globallookpress.com

Пользователи Android Auto — автомобильной версии операционной системы (ОС) — рассказали о странном баге, связанном с функцией преобразования текста в речь. На это обратило внимание издание Android Authority.

В Android Auto есть функция, которая позволяет зачитывать сообщения от других пользователей голосом — чтобы водитель не отвлекался от управления автомобилем. Некоторые пользователи системы заметили, что Android начала добавлять слово «ох» в конце каждого озвученного сообщения. Соответствующий пост появился на Reddit в начале недели.

«Очень раздражает! Это продолжается уже несколько недель», — подтвердил наличие неполадки пользователь под ником SlipperyWeevil. «У меня такая же проблема. Ох», — заявил посетитель площадки под ником Smiley_Dub. Некоторые автолюбители заметили, что «оханье» Android немного пугает их.

Журналисты предположили, что это может быть ошибка системы синтезирования голоса. По их мнению, в компании Google решили сделать виртуального помощника более человечным, чтобы он разговаривал с паузами и запинками. В Google пока не обратили внимания на проблему.

В конце ноября выяснилось, что корпорация Apple не смогла получить значительной выгоды из бума смартфонов в 2024 году. Рынок телефонов вырос, однако IT-гигант из США нарастил поставки iPhone совсем незначительно.

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