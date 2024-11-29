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15:16, 29 ноября 2024Мир

Патрушев обвинил Запад в попытке подорвать российские морские грузоперевозки

Патрушев: Запад создает риски срыва морских грузоперевозок России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Действия западных стран угрожают морским грузоперевозкам и военно-морской деятельности России, сообщил советник российского президента и председатель Морской коллегии при правительстве РФ Николай Патрушев. Его цитирует РИА Новости.

«Проводимая Западом политика создает для России риски, в числе которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и установление иных запретов на осуществление морской деятельности», — сказал глава правительственной коллегии.

По словам Патрушева, в связи с этим России в соответствии со своими национальными интересами «необходимо подготовить и обеспечить реализацию собственной позиции и инструментов комплексного управления морской деятельностью».

Ранее Патрушев заявил, что в условиях борьбы с Россией Запад стремится подорвать традиционные ценности для дестабилизации российской политической системы, а также «разорвать прочные связи между поколениями, народом и властью».

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