Полицейские задержали россиянина по подозрению в двойной расправе

В ДНР задержали подозреваемого в двойном убийстве

В ДНР сотрудники полиции задержали россиянина по подозрению в двойной расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой народной республике (ДНР).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ.

По данным ведомства, трое знакомых распивали спиртные напитки в гостях у одного из них. В какой-то момент произошел конфликт, в результате которого подозреваемый схватил нож и нанес двоим товарищам множественные ранения. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Полицейские оперативно установили причастного к преступлению и задержали мужчину 1977 года рождения.

Ранее сообщалось, что россиянин отрезал пальцы, заколол, застрелил и сжег жертву в 90-х.