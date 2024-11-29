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13:30, 29 ноября 2024Силовые структуры

Полицейские задержали россиянина по подозрению в двойной расправе

В ДНР задержали подозреваемого в двойном убийстве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В ДНР сотрудники полиции задержали россиянина по подозрению в двойной расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой народной республике (ДНР).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ.

По данным ведомства, трое знакомых распивали спиртные напитки в гостях у одного из них. В какой-то момент произошел конфликт, в результате которого подозреваемый схватил нож и нанес двоим товарищам множественные ранения. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Полицейские оперативно установили причастного к преступлению и задержали мужчину 1977 года рождения.

Ранее сообщалось, что россиянин отрезал пальцы, заколол, застрелил и сжег жертву в 90-х.

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