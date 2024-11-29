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02:57, 29 ноября 2024Россия

Попавший в плен британский наемник заявил о планах выучить русский язык

Попавший в плен в Курской области наемник Андерсон захотел выучить русский язык

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, заявил о планах выучить русский язык. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, может быть, мне стоит начать учить русский», — отметил он в беседе с журналистами.

Суд Курска заключил наемника под стражу 26 ноября. Гражданину Великобритании вменяют теракт и наемничество за участие в боевых действиях против России. По данным следствия, в ноябре он в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области.

Ранее Андерсон оценил ожидающий его срок. Он также выразил сожаление от своей поездки на Украину.

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