Появились новые кадры загоревшейся после атаки ВСУ российской нефтебазы

Опубликованы новые кадры загоревшейся после атаки ВСУ ростовской нефтебазы

В сети появились новые кадры нефтебазы в Каменском районе Ростовской области, которая загорелась после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно, что из-за пожара на нефтебазе по небу распространяется черный столб дыма. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб;

Утром в пятницу, 29 ноября, врио губернатора Роман Слюсарь сообщил о пожаре на предприятии в Каменском районе Ростовской области. На каком конкретно объекте произошел пожар он не уточнил. По неофициальным данным, огонь распространился на нефтебазе. О том, что причиной этого стала атака беспилотников, власти официально не сообщали.

Пожар начался после массированной атаки дронов, которую ВСУ предприняли ночью 29 ноября. По данным губернатора, системами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено и подавлено 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате в хуторе Масаловка Каменского района была повреждена кровля частного дома. Минобороны же, в свою очередь, отчиталось о перехвате 29 беспилотников над Ростовской областью.