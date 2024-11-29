Появилось видео применения водомета против протестующих в Тбилиси

Разгон протестующих в Тбилиси попал на видео

Стражи порядка применили против протестующих у здания парламента в Тбилиси водометы, которые «смывают» демонстрантов с дороги. Видео опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На кадрах видно, как струя воды сбивает одного из протестующих с ног. После этого демонстранты пытаются спрятаться от водомета за металлическим листом.

Спустя время за ограждение заходят полицейские, после чего новый поток воды попадает уже в них.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси во время акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз пострадал сотрудник МВД.

Также к протестам присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.