ПВО сбила беспилотники в российском регионе

Губернатор Гусев: ПВО сбила 2 БПЛА в Воронежской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор.

Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

Ранее система ПВО сбила два беспилотника в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз подчеркнул, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

До того Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа с помощью FPV-дронов. В одном из частных домовладений была пробита кровля, выбиты окна и повреждено чердачное помещение.