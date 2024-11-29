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17:49, 29 ноября 2024Экономика

Регулятор оценил возможности банков платить высокие проценты по вкладам

ЦБ: у банков достаточно доходов, чтобы платить высокие проценты по вкладам
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

У российских банков «абсолютно точно» есть источники дохода, которые позволяют им платить клиентам высокие проценты по долгосрочным вкладам. Об этом заявил зампред Банка России Филипп Габуния. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, если бы положение дел было иным, то кредитные организации не привлекали бы средства на депозиты.

Ранее россиянам посоветовали не размещать свободные средства в долгосрочных вкладах. Вместо этого им рекомендовали отдавать предпочтение периоду в семь-восемь месяцев. Если инфляция не снизится, вырастет ключевая ставка, а значит, депозиты станут еще выгоднее.

Между тем средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября дошла до 21,56 процента.

А средний размер вклада среднестатистического гражданина на 1 октября 2024 года составил 370 тысяч рублей.

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