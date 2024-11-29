Россиянка пришла к экстрасенсу для поднятия женской энергии и стала жертвой насилия

Москвичка обвинила в насилии экстрасенса, обещавшего решить ее интимные проблемы

Жительница Подмосковья обвинила в сексуальном насилии психолога-экстрасенса, к которому она обратилась с мужем из-за проблем в интимной жизни. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, супруги из Подольска начали испытывать проблемы в отношениях и обратились к экстрасенсу за консультацией. Тот заявил, что все дело в женской энергии, с которой у Натальи (имя изменено) есть проблемы. Для их решения женщина пришла на сеанс — там «специалист» ввел ее в гипноз, а затем подсел к ней на диван и начал гладить через одежду. Все это время экстрасенс просил представить, что он — это муж Натальи, а сама женщина не могла сопротивляться из-за гипноза.

После сеанса женщина вернулась домой и рассказала обо всем мужу. Они вместе обратились в полицию. Сам экстрасенс уверяет, что Наталье все привиделось в гипнозе, а он сам сидел в 1,5 метра от нее.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали массажиста, который растлил 17-летнюю выпускницу школы во время сеанса массажа.