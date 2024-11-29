Российский футболист рассказал о работе в «Пятерочке»

Футболист «Факела» Каштанов рассказал, что работал на складе в «Пятерочке»

Нападающий екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов, на правах аренды выступающий за воронежский «Факел», рассказал о работе в магазине «Пятерочка». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«График был то ночной, то дневной, никакого режима. Но я на это не жалуюсь. Работал на складе. Не вижу в этом ничего зазорного», — заявил российский футболист. Каштанов добавил, что был ответственен за жену и двоих детей, так как мужчина должен быть добытчиком в семье.

Каштанов является воспитанником подольского «Витязя». Он перешел в «Урал» летом 2022 года. В сезоне-2023/2024 форвард стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате России, забив 6 мячей в 26 матчах.

Ранее защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал о том, как совмещал футбольную карьеру с работой на заводе. Игрок отметил, что это было в 2019 году в Богородске Нижегородской области во время выступлений за местный «Спартак».