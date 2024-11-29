Российский тренер сборной Китая осталась без награды за победу на Олимпиаде

Тренер Близнюк заявила, что в Китае ее не наградили за победу на Олимпиаде-2024

Тренер сборной Китая по художественной гимнастике Анастасия Близнюк в интервью YouTube-каналу «Без воды» заявила, что ее никак не наградили за победу в многоборье на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Никакой премии пока не было. Возможно, ее и не будет. Никаких золотых апартаментов нет. Как будто Олимпийских игр не было», — заявила специалист. Она добавила, что ее поблагодарили лишь в устной форме.

Ранее Близнюк рассказала о тяжелой болезни, от которой ей удалось вылечиться. Она отметила, что заболевание было связано с почками, а лечение проходило в Германии.

Россиянка взяла золото в групповом многоборье на Играх 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде-2024 в Париже Близнюк тренировала сборную Китая, которая одержала победу в групповом многоборье.