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12:30, 29 ноября 2024Спорт

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике рассказала о тяжелой болезни

Чемпионка ОИ по художественной гимнастике Близнюк рассказала о тяжелой болезни
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк на канале многократной победительницы Игр в синхронном плавании Аллы Шишкиной в YouTube рассказала о тяжелой болезни, от которой ей удалось вылечиться.

Она отметила, что заболевание было связано с почками, а лечение проходило в Германии. «Мне сразу начали делать диализ. Сказали, что им все равно на результаты анализов, которые сделали в Москве. Они будут делать все анализы по новой. Это было очень ответственно», — заявила Близнюк.

По мнению россиянки выкарабкаться ей помогли семья, врачи, а также поддержка главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер и ее бывшего мужа Алишера Усманова. «Ирина Александровна постоянно каждый день звонила, спрашивала, как я, как анализы все», — добавила Близнюк.

Россиянка взяла золото в групповом многоборье на Играх 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде-2024 в Париже Близнюк тренировала сборную Китая, которая одержала победу в групповом многоборье.

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