Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:01, 29 ноября 2024Силовые структуры

Российского футболиста арестовали по подозрению в расправе над мужчиной в лесу

Футболиста Мельникова арестовали в Подмосковье по подозрению в убийстве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Типичный Обнинск»

Под Калугой арестовали футболиста Виталия Мельникова, подозреваемого в расправе над мужчиной в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

По данным в канале, Мельников является бывшим футболистом ФК «Кванта», расположенного в Обнинске. Вместе с ним арестованы пятеро жителей Калужской области. Все они будут находиться под стражей до 18 января 2025 года.

По информации в «Типичном Обнинске», преступление было совершено вечером 31 октября в лесу, рядом с СНТ «Садко» городского округа Чехова. Тогда шестеро фигурантов жестоко избили мужчину. После того как пострадавший потерял сознание, злоумышленники оставили его в лесу и скрылись. От полученных травм мужчина не выжил.

Ранее сообщалось, что на шестикратного чемпиона России по футболу и главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева, его помощника Александра Шмарко и заместителя гендиректора команды, которые возвращались в гостиницу после матча, напали двое петербуржцев 2002 и 2003 годов рождения на Адмиралтейской улице. Они, будучи пьяными, подошли к ним и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку — в лицо Евсееву брызнули перцовым баллончиком, а когда Шмарко попытался задержать нападавших, то достали нож и ударили его им лицо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Круизный лайнер с туристами застрял в Антарктике. Россияне объявили голодовку, китайцы собрались устроить бунт

      Экс-солистка «Серебра» снялась в облегающем топе без бюстгальтера для зарубежного бренда

      Газманов рассказал о поющих его и SHAMAN песни пятилетних детях

      «Охающая» ОС Android напугала автовладельцев

      Герой России предложил отправлять депутатов на СВО «от праздного шатания»

      Климатолог напомнил о быстром потеплении в России

      В российском регионе создали новое министерство и назначили его главой ветерана СВО

      Российские бойцы поразили транспорт с группой военных в Запорожской области

      Пробка с тысячами авто на Кавказе попала на видео

      В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вместе с другими продуктами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше