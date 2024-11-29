Российского футболиста арестовали по подозрению в расправе над мужчиной в лесу

Футболиста Мельникова арестовали в Подмосковье по подозрению в убийстве

Под Калугой арестовали футболиста Виталия Мельникова, подозреваемого в расправе над мужчиной в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

По данным в канале, Мельников является бывшим футболистом ФК «Кванта», расположенного в Обнинске. Вместе с ним арестованы пятеро жителей Калужской области. Все они будут находиться под стражей до 18 января 2025 года.

По информации в «Типичном Обнинске», преступление было совершено вечером 31 октября в лесу, рядом с СНТ «Садко» городского округа Чехова. Тогда шестеро фигурантов жестоко избили мужчину. После того как пострадавший потерял сознание, злоумышленники оставили его в лесу и скрылись. От полученных травм мужчина не выжил.

Ранее сообщалось, что на шестикратного чемпиона России по футболу и главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева, его помощника Александра Шмарко и заместителя гендиректора команды, которые возвращались в гостиницу после матча, напали двое петербуржцев 2002 и 2003 годов рождения на Адмиралтейской улице. Они, будучи пьяными, подошли к ним и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку — в лицо Евсееву брызнули перцовым баллончиком, а когда Шмарко попытался задержать нападавших, то достали нож и ударили его им лицо.