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20:32, 29 ноября 2024Наука и техника

Пользователей iPhone напугали экстремально высокой температурой

На iPhone британцев пришло уведомление об опасной температуре 4 градуса
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Пользователи iPhone в Великобритании получили предупреждение об экстремально высокой температуре из-за ошибки. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Оповещения была разосланы Метеорологической службой Великобритании (Met Office) через специальный канал. В уведомлениях метеорологов сообщалось, что на территории страны устанавливается «экстремально высокая температура», которая может быть потенциально опасной для жизни.

В уведомлении также говорилось, какой температуры стоит опасаться британцам — четыре градуса. Спустя время на проблему, которая испугала пользователей iPhone, обратили внимание метеорологи. Они отметили, что оповещение было случайным и возникло из-за ошибки сторонней компании, ответственной за оценку температуры воздуха.

Журналисты таблоида Daily Mail сообщили, что на проблему ярко отреагировали в соцсетях. «Почему я получил это сообщение и что происходит?» — задался вопросом пользователь под ником hiimxyz. «Предупреждение о высокой температуре — четыре градуса. Это прикол?» — написала пользователь Nomio1984. «Как можно считать четыре градуса по Цельсию высокой температурой, вы там выпиваете, что ли?» — заметил MrStuartStanley.

Ранее пользователи операционной системы для автомобилей Android Auto рассказали, что виртуальный помощник в ОС начал внезапно «охать» во время зачитывания сообщений. Проблему связали с ошибкой технологии синтезирования голоса.

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