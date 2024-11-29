Стала известна реакция вратаря-чемпиона на конкуренцию с Сафоновым в ПСЖ

L’Equipe: вратарь Доннарумма разочарован положением в ПСЖ из-за Сафонова

Вратарь французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма остался разочарован своим положением в команде. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, футболист не ощущает доверия со стороны главного тренера Луиса Энрике и ставит под сомнение уважение со стороны клуба. Отмечается, что, если российский вратарь Матвей Сафонов будет первым номером в команде, то ситуация может повлиять на переговоры о продлении контракта итальянца, истекающего летом 2026 года.

Сафонов в нынешнем сезоне провел шесть матчей за ПСЖ во всех турнирах. В трех из них он оставил свои ворота сухими. Доннарумма пропускал во всех трех встречах Лиги чемпионов, когда появлялся в основном составе.

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года.

Доннарумма выступает за ПСЖ с 2021 года. Он является чемпионом Европы-2020 в составе сборной Италии.