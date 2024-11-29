Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:47, 29 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о переносе Верховной рады в новое место

FT: власти Украины перенесли Верховную раду в новое место из-за «Орешника»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Власти Украины приняли решение перенести Верховную раду в тщательно охраняемый правительственный район Киева. Об этом пишет Financial Times.

Газета добавила, что меры последовали из-за опасений нового удара ракетой средней дальности «Орешник». В материале уточняется, что здание парламента Украины сейчас находится в правительственном квартале Киева вместе с кабинетами министров, администрацией президента и национальным банком.

Ранее украинских депутатов предупредили, что в ближайшие дни по зданию парламента будет нанесен ракетный удар.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по Днепропетровску (украинское название города — Днепр) был нанесен удар баллистической ракетой. Стало известно, что российские военные 21 ноября применили новейшую ракетную систему «Орешник».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники

      На Западе заявили об улучшении Москвой и Киевом переговорных позиций при помощи эскалации

      Российский корреспондент пострадал при разгоне митинга в Тбилиси

      Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

      Попавший в плен британский наемник заявил о планах выучить русский язык

      В США заявили об игре Запада по правилам России

      На Украине заговорили о переговорах после новых ударов России

      Стало известно о переносе Верховной рады в новое место

      Сразу 30 беспилотников уничтожены в Ростовской области

      В Тбилиси во время акции протеста пострадали силовики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше