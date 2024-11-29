Стало известно о переносе Верховной рады в новое место

FT: власти Украины перенесли Верховную раду в новое место из-за «Орешника»

Власти Украины приняли решение перенести Верховную раду в тщательно охраняемый правительственный район Киева. Об этом пишет Financial Times.

Газета добавила, что меры последовали из-за опасений нового удара ракетой средней дальности «Орешник». В материале уточняется, что здание парламента Украины сейчас находится в правительственном квартале Киева вместе с кабинетами министров, администрацией президента и национальным банком.

Ранее украинских депутатов предупредили, что в ближайшие дни по зданию парламента будет нанесен ракетный удар.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по Днепропетровску (украинское название города — Днепр) был нанесен удар баллистической ракетой. Стало известно, что российские военные 21 ноября применили новейшую ракетную систему «Орешник».