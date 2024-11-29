Стало известно об одном запрете для выписанного из больницы телеведущего Николаева

Врачи запретили телеведущему Юрию Николаеву курить после его госпитализации

Врачи запретили курить телеведущему Юрию Николаеву, выписанному из больницы после госпитализации. Об этом стало известно Mash.

Сообщается, что ведущий курил более 50 лет. По данным издания, в день Николаев выкуривал одну-две пачки сигарет. Он признался, что сейчас старается прислушиваться к рекомендациям врачей и курить меньше, однако бросить вредную привычку ему по-прежнему сложно.

Отмечается, что на фоне частого и длительного курения у Николаева развились осложнения в работе дыхательной системы, а позднее к ним присоединилась пневмония. Издание отмечает, что в 2014 году ведущему удалили злокачественную опухоль из легкого, однако он не отказался от сигарет.

Ранее стало известно, что Николаева выписали из больницы. Он подтвердил, что его лечили от воспаления легких.

11 ноября сообщалось, что телеведущего экстренно госпитализировали после того, как он дважды упал в обморок за два дня. Николаева поместили в реанимацию в одну из московских клиник, у него была высокая температура. Позднее он рассказал, что находится в больнице в состоянии средней тяжести с воспалением легких.