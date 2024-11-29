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13:39, 29 ноября 2024Силовые структуры

Сына российского олигарха заключили под стражу по подозрению в хищении 98 миллионов рублей

Сына олигарха Егорова арестовали на 2 месяца по подозрению в хищении ₽98 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Российский суд арестовал сына красноярского олигарха Владимира Егорова Антона Егорова, подозреваемого в хищении 98 миллионов рублей. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Егоров младший подозревается по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Он арестован на два месяца.

По информации Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 15 декабря 2022 года фигурант, будучи генеральным директором ООО «КДСК», заключил договор на оказание инжиниринговых услуг и в частности, договор на выполнение работ по разработке технической документации и модернизации Асфальтобетонного завода. Работы по контракту не были выполнены, однако Егоров вписал в акты ложные данные о стоимости и объеме якобы проделанной работы. Таким образом он смог присвоить себе 98 миллионов рублей, часть из которых была выделена по национальному проекту «Экология».

Ранее сообщалось, что в Москве задержали сына российского миллиардера Мусы Бажаева за драку с полицией.

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