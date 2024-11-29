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16:06, 29 ноября 2024Наука и техника

Samsung изобрела складной аккумулятор

Samsung запатентовала складную батарею для смартфона с тремя экранами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Samsung / YouTube

Южнокорейская корпорация Samsung запатентовала особый аккумулятор для складных смартфонов. Об этом сообщает издание Neowin.

Оказавшийся в сети документ описывает устройство, которое подходит для размещения в складных смартфонах, состоящих из трех частей. Таким образом патент подтверждает планы Samsung на выпуск телефона, экран которого складывается втрое.

Батарея имеет одну ячейку и состоит из трех частей. Уточняется, что подобный аккумулятор может складываться многократно без повреждений. При этом одноэлементный аккумулятор не утяжеляет конструкцию и позволяет смартфону оставаться тонким и легким. Емкость экспериментальной батареи не раскрывается.

Журналисты медиа заметили, что Samsung является одним из лидеров на рынке складных смартфонов и ищет новые форм-факторы для своих гаджетов. По слухам, IT-гигант намерен создать девайс, складывающийся втрое. Подобный аппарат Mate XT, который имеет 10,2-дюймовый в разложенном виде дисплей, в середине сентября представила китайская Huawei.

В конце ноября компания Samsung запатентовала игровую приставку, имеющую складной дисплей. В документе говорится, что аппаратом будет удобно пользоваться на ходу, так как его экран можно быстро сложить или разложить.

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