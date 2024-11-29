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11:33, 29 ноября 2024Россия

Украина выпустила ракету по региону России

Курский губернатор Смирнов заявил о сбитой средствами ПВО ракете ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету по Курской области. Об этом заявил губернатор региона России Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, снаряд сбили дежурные средства противовоздушной обороны, предотвратив удар. Район уничтожения ракеты, а также информация о возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на пятницу, 29 ноября ВСУ попытались атаковать шесть российских регионов при помощи 47 беспилотников. 29 дронов средства ПВО сбили над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями, один — над Крымом.

В Ростовской области после атаки дронов загорелась нефтебаза в Каменском районе. Однако официально причина происшествия не называлась. Очевидцы сняли полыхающий объект на видео.

ЖЗЛ
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