В Кремле порассуждали о футболках «Крепкий Орешник» с изображением Путина

Песков заявил, что администрация Путина не носит футболки «Крепкий Орешник»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России Владимира Путина не носит футболки «Крепкий Орешник» с изображением главы государства. Его рассуждения приводит Ura.ru.

Пресс-секретарь президента отметил, что знает о носившем аксессуар в Госдуме лидере партии эсеров Сергее Миронове.

«Сотрудники администрации президента не ходят в таких футболках. Не думаю, что мы должны обсуждать внешний вид депутатов», — пояснил Песков.

На этой неделе лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» заметили в нижней палате российского парламента в майке с Путиным. Также Миронов объяснил журналистам название ракеты «Орешник». По его мнению, в наименовании есть отсылка к истории Древней Руси.

21 ноября в ходе своего обращения Путин рассказал, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности. Он отметил, что это ответ на применение Вооруженными силами Украины американского и британского дальнобойного оружия по российской территории.