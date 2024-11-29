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12:51, 29 ноября 2024Россия

В Кремле порассуждали о футболках «Крепкий Орешник» с изображением Путина

Песков заявил, что администрация Путина не носит футболки «Крепкий Орешник»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России Владимира Путина не носит футболки «Крепкий Орешник» с изображением главы государства. Его рассуждения приводит Ura.ru.

Пресс-секретарь президента отметил, что знает о носившем аксессуар в Госдуме лидере партии эсеров Сергее Миронове.

«Сотрудники администрации президента не ходят в таких футболках. Не думаю, что мы должны обсуждать внешний вид депутатов», — пояснил Песков.

На этой неделе лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» заметили в нижней палате российского парламента в майке с Путиным. Также Миронов объяснил журналистам название ракеты «Орешник». По его мнению, в наименовании есть отсылка к истории Древней Руси.

21 ноября в ходе своего обращения Путин рассказал, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности. Он отметил, что это ответ на применение Вооруженными силами Украины американского и британского дальнобойного оружия по российской территории.

ЖЗЛ
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