Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Балтика
Сегодня
20:00 (Мск)
Алания
Россия — Мелбет Первая лига|21-й тур
Филадельфия Флайерз
Сегодня
21:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ — регулярный чемпионат
Кальяри
Сегодня
22:45 (Мск)
Верона
Италия — Серия А|14-й тур
Реймс
Сегодня
22:45 (Мск)
Ланс
Франция — Лига 1|13-й тур
Нэшвилл Предаторз
Сегодня
23:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
23:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Мальорка
Сегодня
23:00 (Мск)
Валенсия
Испания — Примера|15-й тур
10:52, 29 ноября 2024Спорт

В России сравнили дисквалификации экс-первой ракетки мира и Валиевой за допинг

Депутат Свищев счел похожими случаи применения допинга Валиевой и Швентек
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Ига Свёнтек

Ига Свёнтек. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сравнил дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и экс-первой ракетки мира Иги Швентек, уличенных в применении триметазидина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он назвал случаи похожими. «А итоги разные. Мы не говорим, что Швентек надо было, как и Валиеву, на четыре года дисквалифицировать. Нет, надо было Валиеву отстранять на такой же срок, как и теннисистку, то есть на месяц», — заявил Свищев.

Он также отметил, что ситуация со Швентек не должна оставаться без внимания российской стороны. «Мы не впервые видим, что иностранные спортсмены несут символическое наказание за нарушение, особенно в теннисе», — добавил Свищев.

И Швентек, и Валиева были уличены в применении триметазидина, обе спортсменки заявили, что препарат попал в их организм случайно. Россиянка была дисквалифицирована на 4 года, а польская теннисистка — на 1 месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Круизный лайнер с туристами застрял в Антарктике. Россияне объявили голодовку, китайцы собрались устроить бунт

      Россиянин насмерть замерз в лесу после ссоры на рыбалке

      Гражданина Украины осудили за шпионаж в российском регионе

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      На Западе назвали пять причин грядущего краха ВСУ

      Уничтожение боевой бронированной машины ВСУ под Курском попало на видео

      Россияне высказались о доверии Путину

      Российская пенсионерка передала мошенникам почти 90 миллионов рублей

      Россиянку объявили в федеральный розыск за видеозапись в социальной сети

      Жена уличенного в изменах рэпера прокомментировала слухи о воссоединении с ним

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше