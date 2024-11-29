В России сравнили дисквалификации экс-первой ракетки мира и Валиевой за допинг

Депутат Свищев счел похожими случаи применения допинга Валиевой и Швентек

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сравнил дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и экс-первой ракетки мира Иги Швентек, уличенных в применении триметазидина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он назвал случаи похожими. «А итоги разные. Мы не говорим, что Швентек надо было, как и Валиеву, на четыре года дисквалифицировать. Нет, надо было Валиеву отстранять на такой же срок, как и теннисистку, то есть на месяц», — заявил Свищев.

Он также отметил, что ситуация со Швентек не должна оставаться без внимания российской стороны. «Мы не впервые видим, что иностранные спортсмены несут символическое наказание за нарушение, особенно в теннисе», — добавил Свищев.

И Швентек, и Валиева были уличены в применении триметазидина, обе спортсменки заявили, что препарат попал в их организм случайно. Россиянка была дисквалифицирована на 4 года, а польская теннисистка — на 1 месяц.