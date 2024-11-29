Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 29 ноября 2024Россия

В российском городе водитель проломил голову пешеходу и сбежал

В Екатеринбурге водитель проломил голову пешеходу и сбежал
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге водитель на улице Луначарского проломил голову пешеходу и сбежал. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, владелец Toyota в российском городе без причин набросился на прохожего. Он повалил его на асфальт, бил ногами, а затем сел в автомобиль и уехал.

Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь, однако он не дождался медиков и ушел домой.

До этого сообщалось, что в подмосковном Жуковском мужчина прострелил лобовое стекло в микроавтобусе и избил водителя.

Потерпевшего госпитализировали, нападавшего задержали. Им оказался 47-летний местный житель.

Еще раньше сотрудники полиции задержали 36-летнего таксиста, обстрелявшего автобус с пассажирами в проезде Дежнева в Москве.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      В российском городе подросток перестал дышать после отдыха в гамаке

      Москвичам пообещали ускорить переселение из домов под снос

      Российского футболиста подозревают в жестокой расправе. Он похитил бизнесмена и пытал его в лесу, снимая на камеру

      Украине предрекли давление через ЕС из-за транзита российского газа

      МИД заявил о готовности к закрытию российских генконсульств в Польше

      Херсон оказался обесточен

      Боец СВО получил по 10 тысяч рублей за месяц службы и узнал о «пленении»

      После массового отравления в популярном российском ресторане возбудили дело

      Собиравшегося взорвать военкомат россиянина приговорили к четырем годам колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше