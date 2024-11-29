В российском городе водитель проломил голову пешеходу и сбежал

В Екатеринбурге водитель проломил голову пешеходу и сбежал

В Екатеринбурге водитель на улице Луначарского проломил голову пешеходу и сбежал. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, владелец Toyota в российском городе без причин набросился на прохожего. Он повалил его на асфальт, бил ногами, а затем сел в автомобиль и уехал.

Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь, однако он не дождался медиков и ушел домой.

До этого сообщалось, что в подмосковном Жуковском мужчина прострелил лобовое стекло в микроавтобусе и избил водителя.

Потерпевшего госпитализировали, нападавшего задержали. Им оказался 47-летний местный житель.

Еще раньше сотрудники полиции задержали 36-летнего таксиста, обстрелявшего автобус с пассажирами в проезде Дежнева в Москве.