В США рассказали о ситуации в ВСУ под Часовым Яром

PBS: ВСУ под Часовым Яром не получают пополнения из новобранцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Часовым Яром не только не получают пополнений из новобранцев, но и могут быть «раздерганы» на другие направления. Об этом американскому телеканалу PBS рассказал командир одного из артподразделений ВСУ.

Телеканал сообщает, что на передовой в ВСУ остро ощущается нехватка личного состава. Журналисты посетили артиллерийское подразделение вблизи Часова Яра. Бойцы пожаловалось на нехватку боеприпасов и дефицит пехоты.

«Нет, мы не знаем, где находятся недавно мобилизованные», — сказал один из военных. По его словам, положение его подразделения практически не изменилось.

23 ноября стало известно, что российские войска из числа подразделений южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение в том числе близ Часова Яра. До этого сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины перебросило резервы из элитных частей в Часов Яр.

На днях военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что ВС России могут взять под контроль Часов Яр в ближайшее время. Он выразил мнение, что после установления российскими военными контроля над комбинатом взятие города станет «вопросом нескольких недель».