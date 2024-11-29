Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:52, 29 ноября 2024Мир

В США рассказали о ситуации в ВСУ под Часовым Яром

PBS: ВСУ под Часовым Яром не получают пополнения из новобранцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Часовым Яром не только не получают пополнений из новобранцев, но и могут быть «раздерганы» на другие направления. Об этом американскому телеканалу PBS рассказал командир одного из артподразделений ВСУ.

Телеканал сообщает, что на передовой в ВСУ остро ощущается нехватка личного состава. Журналисты посетили артиллерийское подразделение вблизи Часова Яра. Бойцы пожаловалось на нехватку боеприпасов и дефицит пехоты.

«Нет, мы не знаем, где находятся недавно мобилизованные», — сказал один из военных. По его словам, положение его подразделения практически не изменилось.

23 ноября стало известно, что российские войска из числа подразделений южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение в том числе близ Часова Яра. До этого сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины перебросило резервы из элитных частей в Часов Яр.

На днях военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что ВС России могут взять под контроль Часов Яр в ближайшее время. Он выразил мнение, что после установления российскими военными контроля над комбинатом взятие города станет «вопросом нескольких недель».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден назвал возмутительными российские удары по энергетике Украины. Он пообещал новые поставки оружия ВСУ

      В Грузии назвали число пострадавших в ходе протестов сотрудников МВД

      Власти Таллина решили убрать слово «русский» из названия гимназий

      Рестораны Львова собрались закрываться из-за действий военкомов

      Тренер Рублева рассказал о несчастных российских теннисистах

      Жители российского города получили до 17 лет колонии за попытку поджога военкомата

      Причастные к серии терактов в Запорожской области предстанут перед российским судом

      Двое из пяти россиян собрались погасить долги до Нового года

      Из брюха семиметрового питона достали проглоченного им мужчину

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала грудь в крошечном бюстгальтере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше