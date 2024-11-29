В Тбилиси во время акции протеста пострадали силовики

В Тбилиси на акции протеста пострадали трое сотрудников МВД

Три сотрудника МВД Грузии пострадали в результате потасовок на акции протеста оппозиции в Тбилиси перед зданием парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участники митинга словесно оскорбляли сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, в них бросали различные предметы, в результате чего силовики получили повреждения.

Ранее спецназ приступил к разгону протестующих возле здания парламента в Тбилиси, силовики применили водомет. Вечером 28 ноября к протестам присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

Грузия отказалась открывать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, страна также отказывается от всех бюджетных грантов Евросоюза до окончания указанного срока.