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17:15, 29 ноября 2024Силовые структуры

Защита заочно осужденного за фейки о ВС России продюсера Роднянского обжаловала приговор

Защита заочно осужденного на 8,5 года продюсера Роднянского обжаловала приговор
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Защита заочно осужденного на 8,5 года колонии по статье о фейках о Вооруженных силах (ВС) России продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала его приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, апелляционная жалоба защиты на приговор Роднянскому поступила в Басманный суд.

21 октября Басманный суд приговорил продюсера к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти»). В приговоре суда говорится: «Наказание прошу считать заочным». Кроме того, ему будет запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Также суд снял арест с имущества и счетов, принадлежащих Роднянскому, так как в обеспечительной мере отпала необходимость.

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