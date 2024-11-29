Жена российского миллиардера разместила фото в купальнике

Модель Елена Перминова разместила фото в купальнике на фоне кустов

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 38-летняя манекенщица предстала лежа на улице у куста на белом махровом полотенце в купальнике. Данный плавательный комплект состоял из плавок и топа с глубоким декольте в белом, голубом и оранжевом оттенках. При этом звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в ноябре ультракороткое платье обнажило гематомы на ягодице жены российского миллиардера. Елена Перминова позировала, стоя на фоне моря вполоборота к камере.