Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:45, 29 ноября 2024Ценности

Жена телеведущего Диброва прошлась по улице в топе с глубоким декольте

Жена ведущего Диброва Полина поделилась видео в голубом топе с глубоким декольте
Екатерина Ештокина

Кадр: @polinadibrova

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица поделилась видео, где идет по белому песку на фоне пальм в белых укороченных шортах, сквозь которые проступают яркие завязки от купальника.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Помимо этого, супруга звезды надела голубой топ на тонких бретелях, демонстрируя глубокое декольте. В качестве аксессуаров она выбрала кепку, наушники и золотую цепочку с кулоном.

Ранее в ноябре жена телеведущего Диброва показала фигуру в бикини. Модель разместила снимок, на котором предстала в черно-белом раздельном купальнике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотни бойцов ВСУ и наемников блокированы на заводе в Часовом Яре. Российские военные повторили сценарий «Азовстали»

      Пассажирка пожаловалась на «бесчеловечный» досмотр со снятием штанов в аэропорту

      Бен Аффлек покормил бездомных со своей бывшей женой

      Раскрыта загадка исчезнувшего угонщика самолетов с 200 тысячами долларов

      Россия объявила в розыск журналиста-иноагента по уголовной статье

      Подполье сообщило об ударе по логистическому узлу ВСУ под Харьковом

      Военный эксперт высказался о сроках взятия под контроль Часова Яра

      Названы главные причины отсутствия прогресса в тренировках

      Стали известны подробности нового проекта культового режиссера

      Жена телеведущего Диброва прошлась по улице в топе с глубоким декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше