Жена телеведущего Диброва прошлась по улице в топе с глубоким декольте

Жена ведущего Диброва Полина поделилась видео в голубом топе с глубоким декольте

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица поделилась видео, где идет по белому песку на фоне пальм в белых укороченных шортах, сквозь которые проступают яркие завязки от купальника.

Помимо этого, супруга звезды надела голубой топ на тонких бретелях, демонстрируя глубокое декольте. В качестве аксессуаров она выбрала кепку, наушники и золотую цепочку с кулоном.

Ранее в ноябре жена телеведущего Диброва показала фигуру в бикини. Модель разместила снимок, на котором предстала в черно-белом раздельном купальнике.