Дед Мороз записал видео после слухов о закрытии резиденции из-за долгов

Главный Дед Мороз записал видео из своей резиденции после слухов о ее закрытии

Главный Дед Мороз России после появления слухов о закрытии своей резиденции из-за долгов записал видео и пригласил в гости. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале новогоднего волшебника.

Всероссийский Дед Мороз заявил, что находится в своем тереме в Великом Устюге. «Сижу, чайку отведал, а тут такие новости: и вотчину закрыли, и Новый Год отменили, да и меня нет», — сказал волшебник.

Ранее Mash сообщил, что Дед Мороз России, 47-летний актер Андрей Балин, лишился своей резиденции и задолжал налоговой 52 тысячи рублей. Представители Деда Мороза это сообщение опровергли, предположив, что поводом для сообщения стало судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО «Дед Мороз», а сейчас — владелицы ООО «Резиденция Великий Устюг».