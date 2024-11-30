Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:02, 30 ноября 2024Россия

Дед Мороз записал видео после слухов о закрытии резиденции из-за долгов

Главный Дед Мороз записал видео из своей резиденции после слухов о ее закрытии
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал Российский Дед Мороз

Главный Дед Мороз России после появления слухов о закрытии своей резиденции из-за долгов записал видео и пригласил в гости. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале новогоднего волшебника.

Всероссийский Дед Мороз заявил, что находится в своем тереме в Великом Устюге. «Сижу, чайку отведал, а тут такие новости: и вотчину закрыли, и Новый Год отменили, да и меня нет», — сказал волшебник.

Ранее Mash сообщил, что Дед Мороз России, 47-летний актер Андрей Балин, лишился своей резиденции и задолжал налоговой 52 тысячи рублей. Представители Деда Мороза это сообщение опровергли, предположив, что поводом для сообщения стало судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО «Дед Мороз», а сейчас — владелицы ООО «Резиденция Великий Устюг».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США увидели готовность Зеленского завершить конфликт без возврата территорий. На это указали слова о «зонтике НАТО»

      В городе на западе Украины случилась авария в энергосистеме

      На Украине назвали поддерживающую Зеленского категорию граждан

      Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами

      Дед Мороз записал видео после слухов о закрытии резиденции из-за долгов

      Путин запретил продавать детям зажигалки

      «Ростов» одержал разгромную победу в РПЛ

      Президент Грузии отказалась сложить полномочия

      В России проиндексируют социальные пенсии

      Шипулин разочаровался в работе в Госдуме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше