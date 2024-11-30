Вотчина Деда Мороза ответила на сообщения о закрытии резиденции из-за долгов

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге опровергла данные о закрытии резиденции

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге опровергла данные о закрытии резиденции из-за якобы долгов. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале Деда Мороза.

Ранее Mash писал, что главный Дед Мороз России, 47-летний актер Андрей Балин, лишился своей резиденции в Великом Устюге, а также задолжал налоговой 52 тысячи рублей. Сотрудники ФНС якобы закрыли юрлицо, отвечавшее за особняк главного волшебника.

«Новый год не отменить, а Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге!» — сообщается в Telegram-канале Деда Мороза.

Там также уточнили, что поводом для подобных сообщений послужило судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО «Дед Мороз», а сейчас — владелицы ООО «Резиденция Великий Устюг». Она, как подчеркивается, не имеет отношения к Всероссийскому Деду Морозу.

Ранее стало известно, что российский певец Филипп Киркоров готов выступить на корпоративах в костюме Деда Мороза. По некоторым данным, за такую услугу заказчикам придется заплатить 12 миллионов рублей, тогда как обычное выступление артиста стоит 10 миллионов рублей. В гримерке Киркоров ожидает увидеть шесть банок кока-колы с сахаром и без, виноград, яблоки и нарезки.