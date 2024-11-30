Главный Дед Мороз России нарушил ПДД на десятки тысяч рублей. Кто скрывается за маской новогоднего волшебника?

Shot: главного Деда Мороза РФ Андрея Балина оштрафовали на 24,5 тысячи рублей

Главный Дед Мороз России нарушил правила дорожного движения на сумму более 24 тысяч рублей. 47-летний актер Андрей Балин чаще всего попадался на нарушении скорости до 40 и 60 километров в час.

По данным Telegram-канала Shot, главный волшебник страны путешествует по Вологодской области на иномарках Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV4 и Hyundai ix35. «Несмотря на магические способности и волшебный посох, избежать встречи с суровой реальностью российских дорог ему не удалось», — отмечают журналисты.

Так, за год Балина оштрафовали на 24,5 тысячи рублей. Отмечается, что часть из них он уже погасил.

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Дед Мороз лишился резиденции

По данным Telegram-канала Mash, Балин лишился своей резиденции в Великом Устюге, а также задолжал налоговой 52 тысячи рублей. Сотрудники ФНС закрыли юрлицо, отвечавшее за особняк главного волшебника.

Отмечается, что ООО «Резиденция Деда Мороза» и другими фирмами, связанными с брендом, управляла ярославский депутат Татьяна Муромцева. Чиновницу задержали в 2022 году за финансовые махинации и растрату бюджета на бренд «Дед Мороз», который зарегистрирован на юрлица женщины. Ущерб от противоправной деятельности составил 100 миллионов рублей.

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Позже вотчина Деда Мороза опровергла публикации о закрытии резиденции.

«Очевидно, поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО "Дед Мороз", а ныне — владелицы ООО "Резиденция Великий Устюг", которая не имеет никакого отношения к Всероссийскому Деду Морозу», — подчеркивалось в сообщении.

Личность Балина раскрыли в 2014 году

Личность всероссийского Деда Мороза раскрыли в 2014 году. Выяснилось, что Балин родился и живет в Великом Устюге. В коммерческий проект «Дом Деда Мороза» Балин устроился, когда ему было 22 года. По специальности он зоотехник. Сообщалось, что мужчина без актерского образования заключил с администрацией города трудовой договор в качестве специалиста по культуре и туризму.

Для того чтобы обеспечивать семью, Балин открыл в собственной резиденции сувенирную лавку, однако позднее ее пришлось закрыть. Кроме того, после занятия должности ему подарили трехкомнатную квартиру в Великом Устюге.