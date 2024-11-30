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12:56, 30 ноября 2024Россия

Главный Дед Мороз России получил штрафы за превышение скорости

Shot: главного Деда Мороза России оштрафовали на 24 тысячи рублей
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Главного Деда Мороза России оштрафовали на 24 тысячи рублей за превышение скорости на нескольких автомобилях. Об этом пишет SHOT.

Главного новогоднего персонажа в миру зовут Андрей Балин. Он 47-летний актер, который живет в Великом Устюге Вологодской области.

Изданию удалось выяснить, что Балин не раз штрафовался превышение скорости на дорогах. Он получил штрафов на сумму примерно в 24,5 тысячи рублей. При этом, главный Дед Мороз России нарушал правила на нескольких иномарках из Японии и Южной Кореи.

Ранее стало известно, что комику и звезде юмористического шоу Comedy Club Гарику Харламову выписали больше ста автомобильных штрафов на сумму 127 тысяч рублей. Юмористу выписали штраф за превышение скорости, парковку в неположенном месте, несоблюдение знаков или разметки, а также за неоплату проезда по платной дороге.

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