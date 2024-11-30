Главный Дед Мороз России получил штрафы за превышение скорости

Shot: главного Деда Мороза России оштрафовали на 24 тысячи рублей

Главного Деда Мороза России оштрафовали на 24 тысячи рублей за превышение скорости на нескольких автомобилях. Об этом пишет SHOT.

Главного новогоднего персонажа в миру зовут Андрей Балин. Он 47-летний актер, который живет в Великом Устюге Вологодской области.

Изданию удалось выяснить, что Балин не раз штрафовался превышение скорости на дорогах. Он получил штрафов на сумму примерно в 24,5 тысячи рублей. При этом, главный Дед Мороз России нарушал правила на нескольких иномарках из Японии и Южной Кореи.

Ранее стало известно, что комику и звезде юмористического шоу Comedy Club Гарику Харламову выписали больше ста автомобильных штрафов на сумму 127 тысяч рублей. Юмористу выписали штраф за превышение скорости, парковку в неположенном месте, несоблюдение знаков или разметки, а также за неоплату проезда по платной дороге.